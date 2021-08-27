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Кириенко назвал объем грантовой поддержки креативных индустрий в России

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Грантовая поддержка креативных индустрий в России от государства составляет 35–40 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 27 августа, на «Российской креативной неделе» в Москве.

«Где-то 35–40 млрд рублей — это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история», — сказал он на пленарном заседании «Россия в год креативной экономики».

Кириенко подчеркнул, что государственную поддержку оказывают на конкурсной основе, а не по решению государственных чиновников.

По его словам, Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд рублей, Президентский фонд культурных инициатив — 3,5 млрд рублей в нынешнем году и 8 млрд рублей в 2022 году.

Кроме этого, Институт развития интернета получил на поддержку производства контента в интернете 3 млрд рублей в 2020 году и 10 млрд рублей в этом году. Кириенко добавил, что по поручению президента России Владимира Путина планируют увеличить финансирование Фонда кино.

Фест-форум «Российская креативная неделя» стартовал в Москве накануне. Мероприятие, которое включает в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, продлится до 29 августа.

В частности, 28 августа на форуме Роскультцентр проведет паблик-ток «Меры поддержки креативной молодежи со стороны бизнеса и государства». Мероприятие пройдет в павильоне «Издательское дело и журналистика» в парке Горького. Планируется обсудить, как государство и бизнес-сообщество помогают молодым специалистам в сфере креативных индустрий.

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