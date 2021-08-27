Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала одной из основных задач сегодняшнего дня формирование в стране комфортной, ориентированной на семьи с детьми среды. Такое заявление она сделала в пятницу, 27 августа, в ходе круглого стола по вопросам благополучия семей, социальных гарантий и занятости, проходящего в Мордовии.

«Эта задача всё еще стоит в XXI веке. Очень важно сделать [комфортным] весь мир вокруг, начиная от дороги к поликлинике и заканчивая местами отдыха и самим отдыхом семьи. Например, маме с коляской должно быть удобно пройти из точки А в точку Б в конкретном селе или городе. Такие задачи должны «зайти» в архитектурные планы, региональные программы», — заявила омбудсмен.

Также среди задач Кузнецова назвала расширение доступности мер поддержки семей, в том числе льгот и пособий, а также упрощение их получения. По ее словам, это не должно быть «непреодолимым квестом» для российских семей.

Улучшение жилищных условий также является одним из наиболее актуальных вопросов. Кузнецова отметила, что ежегодно не менее 5 млн семей должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

«Это очень точная мера. Потому что, к сожалению, в аппарат уполномоченного по правам ребенка очень часто поступают обращения по вопросам жилья, и этот вопрос надо решать», — указала она.

Омбудсмен подчеркнула, что существующие программы по улучшению жилищных условий необходимо внимательно проанализировать, так как иногда программа существует и документально оформлена, однако воспользоваться ей могут лишь единицы.

Кроме того, Кузнецова отметила важность продолжения работы по расширению возможностей получения мер поддержки в режиме «одного окна».

«Сегодня семья не должна обивать пороги и заглядывать в многочисленные кабинеты, разыскивая того, кто должен ей помочь», — подчеркнула она.

Необходимо, по ее словам, наладить коммуникацию с семьей о предоставлении помощи, а также четкую координацию и обратную связь, чтобы понять, как улучшить систему. Для глав регионов подобная информация может стать «серьезным руководством к действиям», указала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее в этот же день партия «Единая Россия» опубликовала народную программу, с которой выходит на выборы в Госдуму VIII созыва. Один из ее разделов называется «Крепкая семья», а деятельность в интересах граждан России и решение их насущных проблем в партии назвали одним из своих приоритетов.

Так, в ЕР предложили освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья, если они за год купят новое; расширить возможности использования субсидий многодетным семьям на погашение ипотеки и на приобретение земли под строительство своего дома; расширить сферы применения маткапитала; вернуть «школьную медицину» в образовательные организации, обеспечить семьи с детьми от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях и многое другое.

Предвыборная программа была принята на прошедшем 24 августа съезде «Единой России». В ходе этого заседания, а также на съезде партии 22 августа президент России Владимир Путин отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной.