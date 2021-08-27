Житель Тамбовской области потерял 752 тыс. рублей из-за мошенников

В полицию поступило заявление от 41-летнего жителя Рассказова Тамбовской области. Мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и рассказал о попытке оформить кредит на его имя. Испугавшись, мужчина воспользовался рекомендациями мошенника. В результате он потерял 752 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия по раскрытию данного преступления, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Правоохранительные органы начали проверку по факту мошенничества в отношении 27-летнего жителя Тамбова. Мужчина лишился почти 3,2 млн рублей. По словам потерпевшего, 24 августа ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счета тамбовчанина якобы производится атака, и предложил перевести деньги на «безопасные» счета.