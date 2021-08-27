Прямой эфир
Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Общество
Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью
Мир
В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни
Общество
Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте
Общество
Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей
Общество
В Краснодаре полицейского с сообщниками заподозрили в похищении человека
Мир
Двое британцев погибли в результате взрывов в Кабуле
Спорт
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» трансфер Роналду
Мир
Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12

Житель Тамбовской области потерял 752 тыс. рублей из-за мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В полицию поступило заявление от 41-летнего жителя Рассказова Тамбовской области. Мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и рассказал о попытке оформить кредит на его имя. Испугавшись, мужчина воспользовался рекомендациями мошенника. В результате он потерял 752 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия по раскрытию данного преступления, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Правоохранительные органы начали проверку по факту мошенничества в отношении 27-летнего жителя Тамбова. Мужчина лишился почти 3,2 млн рублей. По словам потерпевшего, 24 августа ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счета тамбовчанина якобы производится атака, и предложил перевести деньги на «безопасные» счета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021