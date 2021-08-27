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В ПФР разъяснили особенности выплат 10 тыс. рублей пенсионерам

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Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат российские пенсионеры, которые постоянно проживают на территории страны и по состоянию на 31 августа уже получают пенсии через Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР в пятницу, 27 августа.

В фонде уточнили, что заявлений для получения выплаты подавать не нужно, поскольку они будут производиться на основании имеющихся у ПФР данных. При этом, согласно указу президента России Владимира Путина, в том случае, если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться ПФР.

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Такая выплата, как указали в Пенсионном фонде России, не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Кроме того, согласно заявлению, в Петербурге и Ленобласти единовременные выплаты получат 2 058 062 гражданина.

В настоящий момент публикация с соответствующей информацией не доступна.

Ранее, 22 августа, Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

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