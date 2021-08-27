В Краснодаре полицейского с сообщниками заподозрили в похищении человека

Старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару и троих его знакомых подозревают в похищении 20-летнего местного жителя. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом 27 августа сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, весной 2021 года полицейский обратился к 20-летнему местному жителю с просьбой помочь купить подержанный автомобиль для перепродажи. Позднее сотрудник правоохранительных органов начал предъявлять претензии из-за того, что машина так и не была доставлена, в результате чего подозреваемый не смог отдать долги своему знакомому.

В июле текущего года сотрудник ДПС и его знакомый, у которого он занимал деньги, начали требовать от молодого человека вернуть сумму денег, увеличив ее до 5 млн рублей. Мужчины также начали угрожать молодому человеку.

«В подтверждение своих угроз в ночь на 26 августа 2021 года подозреваемые вместе с соучастниками выманили мужчину из дома и, применяя в отношении него физическую силу, похитили, насильно усадив в свой автомобиль. После этого переместили потерпевшего в подвал одного из гаражей по улице Ангарской краевого центра, где пристегнули наручниками к металлической конструкции и продолжили применять насилие, требуя передать им деньги», — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший был освобожден в результате следственных действий. Подозреваемых задержали. Расследование по делу продолжается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 17 августа, в Республике Башкортостан была пресечена деятельность банды, которая полгода занималась похищением людей, разбоями и вымогательством. Задержанных участников подозревают в 12 фактах похищения людей.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении троих участников банды по ст. 209 УК РФ «Бандитизм». Расследование продолжается.