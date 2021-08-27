Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12

Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана возросло до 12. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается. Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы», — говорится в сообщении.

Таким образом, по последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек и 98 пострадали. Также в министерстве по ЧС Казахстана добавили, что поиски пропавших продолжаются.

26 августа близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части произошли пожар и последующие взрывы. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

На следующий день министр обороны страны Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

В тот же день первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Ермекбаевым выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

Также в пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов на складе боеприпасов.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.