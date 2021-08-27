Жаркую погоду прогнозируют в Иркутской области в выходные

Синоптики прогнозируют жару в последние выходные лета в Иркутской области. Температура поднимется до +28 градусов.

По данным Иркутского гидрометцентра, 28 августа в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром местами образуется туман. Скорость ветра будет достигать 12 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В ночные часы при прояснениях возможно похолодание до 0 градусов, в целом по региону +6…+11 градусов. В дневные часы температура поднимется до +22…+27 градусов.

29 августа ночью осадки не ожидаются, температура воздуха опустится до 0…+5 градусов. Днем местами возможны дожди. Температура составит +23…+28 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание до +1 градуса в Приморском крае в начале осени. Погодные условия в регионе изменятся под действием антициклона.