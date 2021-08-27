Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми

Поисково-спасательная группа обнаружила летчиков разбившегося в Пермском крае самолета Су-24, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 27 августа, в пресс-службе Центрального военного округа.

«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолета Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — рассказали в ЦВО.

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что состояние пилотов в настоящий момент оценивается как удовлетворительное.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение 27 августа. Отмечалось, что на поиски летчиков был направлен вертолет поисково-спасательной службы.

В Минобороны рассказали, что полет Су-24 выполнялся без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности. В результате произошедшего на земле нет разрушений.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.