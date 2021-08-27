В США мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу

Мужчина забаррикадировался в доме и устроил стрельбу в американском Портленде (штат Орегон). Об этом в пятницу, 27 августа, сообщается в Twitter-аккаунте Intel Point ALERT.

По предварительным данным, в результате стрельбы убит полицейский. К дому стрелка направлены дополнительные наряды экстренных служб. Информация о личности мужчины не сообщается.

24 августа случайный прохожий был ранен в результате стрельбы в Нью-Йорке. Инцидент произошел в районе пересечения 7-й авеню и 31-й улицы у Пенн-стэйшн.

Как сообщалось, двое незнакомых между собой мужчин поссорились на железнодорожной станции, когда один из них попросил другого поделиться с ним едой, а когда тот отказался, достал пистолет и начал стрелять. В результате был ранен в ногу проходивший мимо человек, направлявшийся на поезд в Нью-Джерси. Его госпитализировали.