Новую школу-интернат построили в деревне Хмелева Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил среднюю школу в деревне Хмелева Тобольского района. Учреждение площадью более 3,2 тыс. кв. м откроет свои двери для 60 школьников уже в этом году. Там будет работать отделение для ребят дошкольного возраста на 10 мест.

«Помимо классов, в новом здании будут оборудованы библиотека, спортивный зал, а также столовая на 30 учеников и медицинский блок. Кроме того, в школе будет работать круглосуточный интернат на 20 мест. Территория образовательного учреждения располагает игровой и спортивной площадками», — рассказали в оперштабе, передает портал «Наш город».

Ранее в августе в Тюмени определили подрядчика на строительство новой школы в микрорайоне Тура, который находится на Лесобазе. Заниматься в новой школе смогут 1,5 тыс. детей. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до 2023 года. Согласно проекту, здание будет состоять из трех блоков, а также включать досуговый центр с тренажерными и актовым залами.