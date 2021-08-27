Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», Владимир Бурдин, впал в кому. Об этом 26 августа сообщается в официальной группе музыканта в соцсети «ВКонтакте».

Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 14 в Екатеринбурге. Брат музыканта Тимофей уточнил, что в настоящее время Бурдин находится в тяжелом состоянии — у него повреждено 80% легких, он на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он», — написал мужчина.

Поэт и музыкант Бурдин являлся участником «Смысловых галлюцинаций» с начала основания группы (1989) до 1993 года. Исполнял некоторые вокальные партии, играл на гитаре и ударных. Наиболее известная композиция Бурдина — «Молодость жива».

В молодости был несколько раз судим за мелкие кражи, проходил лечение в психбольнице. В последнее время занимается сольной карьерой и живет в Екатеринбурге.