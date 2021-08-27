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На горячее питание в школах направили 3,6 млрд рублей на Кубани

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С 1 сентября горячим питанием в школах будут обеспечены 307 тыс. детей в Краснодарском крае. На эти цели выделено 3,6 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, в школах необходимо сформировать грамотное пищевое поведение детей. Ученики будут получать полноценный набор продуктов и микроэлементов. Основная часть продукции закупается у местных производителей.

«Губернатор ставил перед нами задачу, чтоб все продукты были местными. Что касается овощей и фруктов, мы их закупаем у кубанских фермеров и производителей. Но есть ряд трудностей, которые связаны с особенностями региона. Например, рыба. Морской рыбы в крае нет в достаточном объеме. Мы ее приобретаем в других субъектах», — цитирует Минькову ИА KrasnodarMedia.

Родители имеют возможность ознакомиться с меню на сайтах школ или прийти в школу и попробовать блюда в столовой.

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