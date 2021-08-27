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Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

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Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск властей о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба организации.

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«Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», — говорится в сообщении.

21 июля стало известно, что министерство юстиции Белоруссии обратилось в Верховный суд с исковым заявлением о ликвидации БАЖ.

В ведомстве отметили, что ранее за нарушение законодательства «Об общественных объединениях» БАЖ было вынесено письменное предупреждение. В установленный срок, по сведениям минюста, данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений.

Белорусский портал« БелТА» в феврале сообщал, что у представителей БАЖ прошли обыски, поводом которых стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в республике.

12 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики приняли решение о закрытии нескольких иностранных неправительственных организаций, работавших на территории страны, из-за деструктивного характера их деятельности.

До этого, 8 июля, президент республики Александр Лукашенко заявил о попытке Запада «разрушить умы» белорусов. По его словам, эта стратегия нацелена на то, чтобы посеять хаос в стране и «уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска». Как добавил глава государства, стране есть чем ответить силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных границах. С этой целью развивается военная организация государства, заключил он.

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