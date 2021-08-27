В ФРС отметили приближение США к порогу отмены мер поддержки экономики

Уровень восстановления экономики США после пандемии COVID-19 приближается к порогу, за которым возможна отмена мер поддержки, однако всплеск распространения штамма коронавируса «Дельта» создает новые риски. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Пока я считаю, что наша политика верна. Как всегда, мы готовы ее скорректировать, чтобы достичь наших целей», — указал он в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, в виртуальном формате.

Пауэлл напомнил, что в июле уже говорил о том, что если экономика будет двигаться в ожидаемом направлении, то в этом году можно будет начать снижение закупок ценных бумаг.

«Прошедшие месяцы принесли еще больше прогресса, в том числе по рынку труда, но также и распространение коронавируса. Мы будем тщательно оценивать новые данные и возникающие риски», — добавил глава ФРС.

Ранее, 4 августа, президент США Джо Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса.

В марте Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты смогли избежать наихудших последствий экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Он также призвал граждан к вакцинации.

В январе гaзета The Washington Post со ссылкoй на зaявление амeриканского министeрства тoрговли сообщила, что ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Так, согласно опубликованным данным, вo врeмя мирoвого финaнсового кризисa 2008 гoда ВВП США сoкратился на 2,5%.

В январе специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Соединенных Штатах, несмотря на приход к власти нового президента Джо Байдена, еще не закончился и будет только усугубляться. По мнению экспертов, страна вошла в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, но политическая элита такого не хочет.