Назван признак серьезных проблем со здоровьем

Воспаляющиеся раны на ногах могут указывать на развитие диабета. Об этом предупреждают британские специалисты, пишет издание Express.

По данным медиков, такие раны могут свидетельствовать о заболевании еще до появления так называемой диабетической стопы, которая возникает уже на поздних стадиях. Так, происходит нарушение чувствительности в конечностях, в связи с чем человек не ощущает появления натертостей и ран.

Помимо этого, на проблемы с сердечно-сосудистой системой может указывать постоянно холодная и бледная стопа. Если на ней невозможно прощупать пульс, это может свидетельствовать об аритмии.

Медики отмечают, что артрит может впервые проявляться именно на мелких костях и суставах стопы.

23 августа врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что признаком метаболического синдрома, который чаще всего приводит к сахарному диабету, является ожирение в области талии.

Она также уточнила, что если о заболевании узнать на стадии преддиабета, то с ним можно и не столкнуться. У человека есть некоторое время — от нескольких месяцев до нескольких лет — когда он, изменив свой образ жизни, скорректировав питание или же с помощью лекарств, может избежать сахарного диабета.