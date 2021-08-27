Кремль негативно отреагировал на плакаты с Калининградом в составе ФРГ

Кремль негативно отреагировал на появившиеся в ФРГ предвыборные плакаты, копирующие листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — заявил он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, будут ли приняты какие-либо меры в связи со сложившейся ситуацией, Песков выразил уверенность в том, что произошедшее не имеет никакого отношения к официальной позиции Берлина. Он также добавил, что власти Германии не подвергают сомнению территориальную целостность РФ, однако такие территориальные устремления могут быть у определенных сил в республике.

Аналогичное заявление в этот же день сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что в ведомстве понимают, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) не причастны к появлению в Германии предвыборных плакатов.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, в свою очередь, выразил надежду, что плакаты с изображением региона в составе Германии были созданы по ошибке, а не вследствие целенаправленной политической акции.

Предвыборные листовки с агитацией за ХДС и «Христианско-социальный союз» (ХСС) появились на территории немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. На них изображена карта Германии, в состав которой входит Калининградская область, Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не причастна к расклейке этих плакатов. Он также отметил, что они должны быть сняты, так как не являются одобренными партией.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель в этом году не будет выдвигать свою кандидатуру. От ХДС пойдет Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.