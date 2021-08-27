Прямой эфир
Мир
В ФРС отметили приближение США к порогу отмены мер поддержки экономики
Мир
Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Общество
В Петербурге приостановлена деятельность движения «Невоград»
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони выписали из больницы после обследования
Спорт
Стало известно о готовности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Политика
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о присутствии НАТО в Черном море
Происшествия
Прихожанка напала с ножом на священника в Ивановской области
Общество
Пилотов упавшего под Пермью Су-24 госпитализировали
Происшествия
Королевского питона поймали спасатели под балконом дома в Москве

Кремль негативно отреагировал на плакаты с Калининградом в составе ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль негативно отреагировал на появившиеся в ФРГ предвыборные плакаты, копирующие листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — заявил он журналистам.

Угнать в неметчину: кто стоит за попытками «кёнигсбергизации» Калининграда
«Культурное сотрудничество» ведет к промыванию мозгов молодежи

Отвечая на вопрос о том, будут ли приняты какие-либо меры в связи со сложившейся ситуацией, Песков выразил уверенность в том, что произошедшее не имеет никакого отношения к официальной позиции Берлина. Он также добавил, что власти Германии не подвергают сомнению территориальную целостность РФ, однако такие территориальные устремления могут быть у определенных сил в республике.

Аналогичное заявление в этот же день сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что в ведомстве понимают, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) не причастны к появлению в Германии предвыборных плакатов.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, в свою очередь, выразил надежду, что плакаты с изображением региона в составе Германии были созданы по ошибке, а не вследствие целенаправленной политической акции.

Предвыборные листовки с агитацией за ХДС и «Христианско-социальный союз» (ХСС) появились на территории немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. На них изображена карта Германии, в состав которой входит Калининградская область, Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не причастна к расклейке этих плакатов. Он также отметил, что они должны быть сняты, так как не являются одобренными партией.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель в этом году не будет выдвигать свою кандидатуру. От ХДС пойдет Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021