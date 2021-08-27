Уровень грунтовых вод повысился в Еврейской автономной области

Специалисты зарегистрировали спад уровня воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области. При этом отмечается повышение уровня грунтовых вод.

На текущий момент подтоплены 93 жилых дома с населением 210 человек, 462 приусадебных участка, больше 2,3 тыс. садовых участков, а также два объекта топливно-энергетического комплекса и шесть подвальных помещений социально значимых объектов. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Под водой остаются 37 участков автомобильных дорог и два автомобильных моста.

В пункте временного размещения в Октябрьском районе остаются четыре человека, в том числе один ребенок. Семь пунктов вместимостью 361 человек готовы принимать пострадавших.

Личный состав МЧС оказывает адресную помощь населению в переправе с подтопленных территорий и через подтопленные участки дорог. Обеспечивается доставка продуктов питания, воды и медикаментов на пострадавшие территории.