Стало известно о готовности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил своему агенту Жорже Мендешу о том, что открыт к возвращению в ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал в пятницу, 27 августа, журналист Фабрицио Романо.

«Ювентус» только что получил официальную заявку от «Манчестер Юнайтед» на Криштиану Роналду. Они готовы найти соглашение, чтобы завершить сделку. [Футболист] Поль Погба не участвует ни в каких переговорах. «Манчестер Сити» вел только устные беседы», — отметил Романо в Twitter.

Ранее в этот день главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду. Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него.

При этом в тот же день телеканал Sky News сообщил, что Роналду покинул Италию на частном самолете. Информации о том, куда приземлился футболист, СМИ не привели.

Португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

За «Манчестер Юнайтед» Роналду играл с 2003 по 2009 год. Затем, с 2009 по 2018 год он выступал за «Реал Мадрид».