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Организаторов финансовой пирамиды на 870 млн рублей будут судить на Кубани

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В Краснодарском крае в суд передано уголовное дело в отношении пяти участников финансовой пирамиды, которые за счет доверчивых граждан обогатились на 870 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали почти 1,2 тыс. человек.

По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подсудимые создали кредитный потребительский кооператив. С мая 2014 года по февраль 2019 года они заключали договоры с пайщиками из Кубани и соседнего региона. Потерпевшие отдавали свои деньги, рассчитывая на доход. Полученными средствами участники пирамиды распоряжались по своему усмотрению. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

На имущество подсудимых и аффилированных лиц, в том числе объекты недвижимости и автомобили, наложены аресты на общую сумму 870 млн рублей. В отношении троих злоумышленников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действия, еще одному фигуранту дела — в виде заключения под стражу. Последний подсудимый находится под домашним арестом.

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