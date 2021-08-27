Королевского питона поймали спасатели под балконом дома в Москве

Спасатели поймали королевского питона под балконом дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Днем 27 августа в «Систему-112» Москвы поступило сообщение: на улице Рогова, дом 18, корп. 1, местные жители под балконом обнаружили королевского питона. На место происшествия выехал расчет АСО № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели отловили змею и поместили ее в контейнер для рептилий», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время хозяина питона разыскивают. Если его не найдут, змею передадут сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, пишет «Москва 24».

Ранее, в июле прошлого года, жительница Московской области обнаружила змею в шкафу для одежды в своем доме. После этого она вызвала спасателей. Те крюком подцепили рептилию и вынесли из дома.