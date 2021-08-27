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Число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле возросло до 170 человек

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Число жертв взрывов, устроенных террористами-смертниками у аэропорта Кабула, достигло 170 человек. Об этом 27 августа сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Среди погибших 13 американских военнослужащих, из них 10 — морские пехотинцы. Еще около 200 человек получили ранения.

Ранее СМИ сообщали о 110 погибших.

Накануне, 26 августа, в афганском Кабуле произошло сразу несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани, в результате подрыва заминированного автомобиля. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв, а к вечеру произошли еще два. Телеканал Al-Jazeera уточнил, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) усиливают меры безопасности на месте взрывов.

Позднее стало известно, что последние два взрыва произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за случившееся. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

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