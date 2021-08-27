Два землетрясения зарегистрировали около Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 27 августа вблизи Курильских островов. Угроза цунами в регионе не объявлена.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки произошли вблизи острова Парамушир в 1:52 и 3:57. Магнитуда землетрясений составила 3,1 и 3,2. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Очаги подземных толчков находились на глубине 94 и 9 км.

Ранее ученые предупредили о нарастании активности вулкана Шивелуч на Камчатке. Периодически на территории происходит образование лавин и крупные обвалы раскаленного материала. На юго-восточной кромке кратера наблюдается свечение. Пепловые выбросы происходят до четырех раз за ночь. Активность вулкана резко выросла после землетрясения в районе полуострова Аляска 29 июля. Тогда произошло разрушение лавового обелиска, который формировался в кратере с начала года.