В Германии допустили возможность продажи «СП-2» другому оператору

«Газпром» может продать трубопровод «Серверный поток-2» другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы Евросоюза, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников.

В материале от 26 августа отмечается, что одной из проблем с которой столкнется нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG — это разногласия по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. В качестве меры предосторожности, компания, как указывается, в июне подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети в Федеральное сетевое агентство Германии.

Автор подчеркивает, что такой маневр необходим для выполнения требования по разделению за счет отделения операций трубопровода от материнской компании с точки зрения бухгалтерского учета и операций. Однако, источники издания уверяют, что продажи трубопровода не избежать.

25 августа Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза, пытаясь оспорить решение немецкого Федерального сетевого агентства. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Агентство руководствовалось тем, что газопровод не был готов к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

Суть Газовой директивы заключается в том, чтобы распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Согласно нормам ЕС, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания.

Директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. И, хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, ряд стран ЕС не успел учесть их в своих национальных законодательствах.

20 августа президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.