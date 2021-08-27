Заполняемость воронежских театров увеличили до 80%

В Воронежской области театры и концертные залы разрешили заполнять на 80%. Ослабление COVID-ограничений согласовал губернатор Александр Гусев. До недавнего времени театры разрешалось заполнять лишь наполовину.

Продажа билетов на спектакли и концерты с учетом новых правил ориентировочно начнется с 1 сентября.

Кроме того, глава региона разрешил начинать подготовку к празднованию Дня города, который пройдет в Воронеже 12 сентября. Правда, пока неизвестно, в каком формате состоятся мероприятия. Решение примут позже с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Гусев назвал ситуацию с заболеваемостью в регионе устойчивой, положительная тенденция сохраняется. Так, сейчас менее 13 тыс. болеющих и менее 3 тыс. госпитализированных. На пике было 16 тыс. заразившихся. По предварительным расчетам к концу сентября число госпитализированных должно уменьшиться до 1,5 тыс.

Как уточняет ИА «Абирег», ранее в Воронежской области были отменены все массовые мероприятия до августа. COVID-ограничения также ужесточили в Липецкой и Курской областях.

22 июля организаторы переехавшего в Воронеж рок-фестиваля «Чернозем» сообщили о переносе мероприятия. Его планируют провести 24–26 сентября.