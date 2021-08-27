Прямой эфир
Мир
В ФРС отметили приближение США к порогу отмены мер поддержки экономики
Мир
Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Общество
В Петербурге приостановлена деятельность движения «Невоград»
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони выписали из больницы после обследования
Спорт
Стало известно о готовности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Политика
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о присутствии НАТО в Черном море
Происшествия
Прихожанка напала с ножом на священника в Ивановской области
Общество
Пилотов упавшего под Пермью Су-24 госпитализировали
Происшествия
Королевского питона поймали спасатели под балконом дома в Москве

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Шадрина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования близким Владимира Шадрина, назвал его легендой отечественного хоккея. Телеграмма главы государства опубликована 26 августа на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся спортсмен, настоящая легенда отечественного хоккея. Владимир Шадрин был безгранично предан любимому делу, родному «Спартаку», своим товарищам по сборной», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что с именем Шадрина связаны яркие, незабываемые страницы истории «нашей прославленной ледовой дружины», ее триумфы и достижения.

Также Путин выразил уверенность в том, что светлая память о Шадрине «навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, болельщиков и многочисленных воспитанников, которых он учил побеждать».

О кончине советского и российского хоккеиста Владимира Шадрина в возрасте 73 лет стало известно накануне. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Шадрин является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, а также чемпионом мира в 1970, 1971, 1973–1975 годах. Хоккеист выступал за «Спартак» с 1965 по 1979 год. В составе команды он трижды выиграл чемпионат СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021