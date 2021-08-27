Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Шадрина

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования близким Владимира Шадрина, назвал его легендой отечественного хоккея. Телеграмма главы государства опубликована 26 августа на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся спортсмен, настоящая легенда отечественного хоккея. Владимир Шадрин был безгранично предан любимому делу, родному «Спартаку», своим товарищам по сборной», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что с именем Шадрина связаны яркие, незабываемые страницы истории «нашей прославленной ледовой дружины», ее триумфы и достижения.

Также Путин выразил уверенность в том, что светлая память о Шадрине «навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, болельщиков и многочисленных воспитанников, которых он учил побеждать».

О кончине советского и российского хоккеиста Владимира Шадрина в возрасте 73 лет стало известно накануне. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Шадрин является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, а также чемпионом мира в 1970, 1971, 1973–1975 годах. Хоккеист выступал за «Спартак» с 1965 по 1979 год. В составе команды он трижды выиграл чемпионат СССР.