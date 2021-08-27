Кластер для производства беспилотной авиации появится в Башкирии

Башкирия подписала соглашение о создании кластера для производства беспилотной авиации. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

По его словам, в Уфе будут развивать наукоемкие технологии на площадке, где сейчас проходит финал нацчемпионата «Молодые профессионалы». Хабиров обратился к президенту России с предложением сделать эту площадку особой экономической зоной с режимом инновационного научно-технического центра, передает «МедиаКорСеть».

«С помощью федерального центра такой громадный проект мы обязательно реализуем», — отметил Хабиров.

Президент Владимир Путин 6 августа принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Инициатором проекта выступила компания «Цемикс», входящая в состав австрийского холдинга «Ласселсбергер» — одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по этому проекту составил 5,7 млрд рублей. Открытие завода в Башкирии позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.