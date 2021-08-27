27 августа Псковский областной суд вынес приговор по делу о геноциде гражданского населения в ходе нацистской оккупации. Пока что приговор не вступил в силу: за пять дней будет подготовлен его полный текст и в течение 30 дней он может быть обжалован.

Псков неслучайно стал первым регионом, где рассмотрено дело о геноциде советского народа. Специфика Псковской области заключается в том, что она была под оккупацией дольше, чем многие территории СССР, — вплоть до 1944 года. Соответственно, немцы нанесли региону огромный урон. На суде прозвучали такие данные: нацисты и их пособники истребили более 75 тыс. мирных жителей и около 377 тыс. военнопленных, а более 192 тыс. человек угнали на работы в Прибалтику и Германию.

Следственный комитет готовит к суду и другие дела по геноциду советских граждан. Начались эти процессы по той причине, что поисковики стали находить массовые захоронения узников лагерей и гражданского населения. Кроме того, сейчас происходит рассекречивание документов, из которых становится ясно, кто именно совершал эти зверства.

Решение суда не вызывает удивления — оно совершенно логично. В злодеяниях, которые нацисты творили в Псковской области, есть все признаки геноцида, прописанные в принятой Генассамблеей ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ст. 2 этой конвенции гласит, что геноцид — это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Адольф Гитлер еще в начале 1939 года говорил о том, что будущая война должна быть расовой. Фюрер планировал уничтожить «недорасы» — по его мнению, к таковым относились и славяне. Особенно жестокие планы он строил по отношению к славянскому населению СССР — миллионы людей подлежали уничтожению. Налицо признак геноцида.

Думаю, что мы слишком затянули с такими процессами. Конвенция действительна уже семь десятилетий — с 12 января 1951 года. Затем она была ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и вступила в силу для Советского Союза в августе 1954-го.

Рассматривая дело, Псковский областной суд руководствовался ст. 357 УК РФ «Геноцид». Но, на мой взгляд, необходимо добиваться еще и решения международного суда по фактам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Тогда констатация этого будет иметь значение не только для России как правопреемницы СССР, но и для всего мира. Россия может получить право в том числе на материальные компенсации от стран, причинивших ущерб Советскому Союзу в годы войны.

Судебные акты у нас выносятся в отношении конкретных физлиц, совершавших злодейства. Однако Гитлер лично никого не убивал, зато солдаты получали приказы от руководства армии, а те — от верховных лидеров. Простой Ганс или Фридрих не пошли бы просто так уничтожать граждан другой страны. Поэтому именно государство-правопреемник должно отвечать за действия своих прежних руководителей. Полагаю, в ближайшее время Россия не будет поднимать эту тему. Хотя почему бы нам, по примеру той же Прибалтики, которая заявляет о советской оккупации и требует материальных компенсаций, не поступить схожим образом? Мы имеем гораздо больше прав говорить о таких вещах, нежели прибалтийские республики.

В рамках наших уголовных процессов можно заявлять гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба. Судебные решения позволяют лицам, признанным потерпевшими, обратиться в суд с требованием компенсировать им страдания, которые они сами или их близкие понесли в результате нацистских преступлений. Но на практике получить компенсацию будет сложно — ее уже не с кого взыскать. Большинство преступников мертвы, а потомки нацистов не совершали преступлений. Это еще одна причина, чтобы выносить дела о геноциде на международный уровень.

Псковский и будущие подобные процессы выполняют важную функцию — они необходимы, чтобы напомнить нашим гражданам о зверствах, которые были совершены захватчиками на территории СССР. К сожалению, молодежь имеет слабое представление о том, что творилось во время Великой Отечественной войны на оккупированных землях. В школьной программе отведено очень мало часов на изучение войны в целом, а учителя порой не знают, как донести до ребят сведения о геноциде и преступлениях нацистов.

Автор — ученый секретарь Брянского государственного краеведческого музея, председатель межрегиональной общественной организации «Историческое сознание»

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