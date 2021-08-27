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Песков осудил немецкие плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

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В Кремле негативно отнеслись к появившимся в Германии плакатам, где территория Калининградской области изображена в составе ФРГ. Об этом 27 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал представитель Кремля.

Как считает Песков, плакаты не имеют никакого отношения к официальной позиции властей Германии.

«Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», — добавил Песков.

В пятницу в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили предвыборные плакаты 72-летней давности. На них изображена карта Германии с довоенными границами.

Плакаты с агитацией за «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) 1949 года появились по всей территории региона. На них изображена карта Германии с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российском МИДе понимают: ни официальные власти ФРГ, ни партия ХДС не причастны к инциденту с появлением в Германии предвыборных плакатов.

Кроме того, Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве согласны с мнением представителя отделения ХДС Ханнеса Деттманна о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

В пятницу руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти региона надеются, что плакаты с изображением города в составе Германии были созданы по ошибке.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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