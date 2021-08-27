Защищающую от пожаров молитву прочитали в небе над Саровом

Молитву, защищающую от пожаров, совершил священник Нижегородской епархии. Для этого он пролетел над Саровом на вертолете МЧС Ми-8. Священнослужитель уже делал это памятным на лесные пожары летом 2010 года.

ИА «НьюсНН» со ссылкой на нижегородскую митрополию РПЦ сообщает, что при возвращении борта на базу один из сотрудников ядерного центра в Сарове сообщил, что пожар неожиданно изменил направление, уйдя обратно на территорию заповедника в Мордовии.

За прошедшие сутки площадь пожара в Нижегородском районе сократилась почти в два раза — до 62 га. Впрочем, окончательно его потушить пока не получается.

Во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Нижегородскую область глава региона Глеб Никитин рассказал ему, что обстановка с пожарами в районе Сарова остается сложной, но активное горение прекратилось.