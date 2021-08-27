Организатору водной блокады Крыма пообещали закрыть дорогу на полуостров

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что бывшему врио заместителя главы администрации президента Украины Андрею Сенченко, по совместительству главному организатору водной блокады Крыма, будет закрыта дорога на полуостров.

«Есть статья Уголовного кодекса, там предусматривается до 20 лет лишения свободы. Но тут дело не в наказании и количестве лет, а чтобы они понимали, что любое преступление наказуемо. <…> Я надеюсь, что будет решение российского суда и, естественно, будет подан [материал] в международные правоохранительные организации. И ему, и фигурантам, которые попадут под расследование, дорога в Крым будет закрыта», — сказал он ТАСС 27 августа.

Ранее в этот день Фикс заявил, что именно Сенченко является главным организатором водной блокады Крыма. Он отметил, что бывший украинский чиновник заставил местных предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, когда занимал должность врио главы администрации в 2014 году.

25 августа рабочая группа регионального парламента Крыма по оценке ущерба, нанесенного полуострову из-за блокад, передала в работу Следственному комитету (СК) России материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную изоляцию полуострова. В этом списке, по словам Фикса, фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Первое уголовное дело по ст. 358 УК РФ было возбуждено в России 24 августа. Поводом стала водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

В начале августа глава комитета по законодательству Госсовета республики, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Он отметил, что самыми масштабными по сумме ущерба станут водная и энергетическая.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу путем строительства дамбы на территории Херсонской области. С 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова, прекратилась. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

Кроме того, в период с 2014 по 2015 год были прекращены транспортное сообщение между Крымом и Украиной (кроме движения легковых автомобилей), товарооборот, обслуживание жителей полуострова в представительствах украинских банков. Также были подорваны ЛЭП на территории республики, что привело к обесточиванию региона и введению режима ЧС, который действовал до 2016 года.