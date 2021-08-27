Пожар уничтожил 0,5 га леса под Энгельсом

Крупный пожар произошел на территории лесного фонда в Энгельсском лесничестве в Саратовской области. Его площадь составила 0,5 га.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии, с огнем боролись девять человек и три единицы техники. Причина случившегося сейчас устанавливается.

По данным ведомства, за три дня, с 23 по 26 августа, система Рослесхоза зафиксировала 28 термоточек на площади 680 га. Наибольшая площадь возгораний была в Питерском, Ершовском и Энгельсском районах.

В середине августа сообщалось о двух пожарах на острове в реке Волге в Саратовской области. Предварительной причиной называют человеческий фактор.