В ГИБДД разъяснили штрафы за аудио- и светооборудование

В ГИБДД рассказали о запретах на дополнительное аудиооборудование и светотюнинг. С соответствующим запросом в Госавтоинспекцию обратился портал Autonews.

Как отмечает агентство, поводом для обращения в ведомство стал рейд воронежской ГИБДД в начале августа. Тогда к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобилей за два дня привлекли 148 водителей. Штрафы выписывали за установку на автомобили усилителей звука, дополнительных колонок и сабвуферов, а также за неправильный цвет дополнительных ламп внутри головного освещения.

Как пояснили в ГИБДД, внимание инспектора может привлечь изменение цвета огней световых приборов, изменение режима работы световых приборов, изменение места расположения световых приборов, изменение назначения световых приборов или установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем световых приборов, если это не соответствует техрегламенту.

Уточняется, что в фарах должны использоваться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на машину.

Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет», не должна превышать 300 000 кд, добавили в ГИБДД.

Любой незарегистрированный свет позволяет оштрафовать водителя по статье 12.5.1. КоАП на 500 рублей, добавили в ведомстве.

25 августа ГИБДД Северо-Восточного округа провела акцию «Дорхэнгер безопасности»: сотрудники службы прикрепили к ручкам припаркованных автомобилей напоминания о важности соблюдения безопасности на дорогах.

18 августа Госавтоинспекция проанализировала и выявила самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года. Среди нарушений, ставших сопутствующими причинами аварий с тяжелыми последствиями, оказались несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.