ПФР опроверг данные об исчезновении стажа из электронных трудовых книжек

Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг данные СМИ о том, что из электронных трудовых книжек якобы исчезает стаж, такая проблема не выявлена. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе ПФР.

«Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания «Ридус» о том, что из электронных трудовых книжек россиян «исчезает стаж работы». В опубликованной информации издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных книжек. Вместо этого описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений», — рассказали журналистам в ПФР.

Кроме того, в Пенсионном фонде подчеркнули, что электронные трудовые формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. Если работник видит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему необходимо направить обращение работодателю или обратиться в ПФР.

В ПФР также отметили, что проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не была выявлена. Однако в пресс-службе заявили, что в ПФР готовы рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отображены некорректно.

Сообщение о том, что из цифровой трудовой книжки начали исчезать данные о трудовом стаже, появилось ранее сегодня в издании «Ридус». СМИ писало, что в редакцию обратилась москвичка и рассказала, что запросила на портале «Госуслуги» электронную трудовую книжку и обнаружила, что в ее трудовом стаже существует целых три пробела. Еще несколько жителей Москвы также столкнулись с подобной проблемой.

Ранее, 30 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым трудовые книжки нового образца в России начнут использоваться с 1 января 2023 года, однако документы старого формата останутся действительными.

Также уточнялось, что ранее Министерство труда и социальной защиты внесло коррективы в форму бланка трудовой книжки, а также изменило инструкции по ведению и хранению документа. Помимо этого, с прошлого года работники могут выбирать между бумажной и электронной версиями документа.

В марте в силу вступил закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России для включения в индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Он позволит не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.