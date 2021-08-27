Житель Тверской области заплатит штраф за неуважение к теще

Жительница Тверской области обратилась в прокуратуру с заявлением на зятя. 68-летняя пенсионерка утверждает, что супруг ее дочери сильно оскорбил ее.

В частности, по ее словам, мужчина выражался в ее адрес нецензурной бранью, высказывал оскорбления и унижал достоинство.

Мужчина не признал вину и не извинился. В отношении него возбудили административное дело и назначили штраф в размере 3 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости».

10 июля сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево на пляже Исаакиевского озера мужчину убили на праздновании дня рождения тещи. Убитый — 31-летний Александр Ефимов, ранее судимый. Расследование осложняется тем, что в момент убийства все гости были в состоянии алкогольного опьянения.