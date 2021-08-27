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В Сочи пройдет посвященный инновациям международный форум

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13–15 сентября 2021 года в Сочи состоится международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Форум пройдет при участии правительства РФ, Минтранса и Минстроя РФ, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД РФ. Мероприятие соберет на одной площадке ведущих игроков дорожно-строительного и телекоммуникационного рынков, экспертное сообщество из разных городов России и мира.

По традиции форум объединит две важнейшие для дорожной отрасли темы: инновации в дорожном строительстве и современные интеллектуальные транспортные системы. Также среди ключевых тем — новые возможности от реализации проекта М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань с продлением магистрали до Екатеринбурга, развитие опорной сети скоростных дорог в России, перспективы, вызовы и инновационные решения, работающие в отрасли.

В рамках деловой программы запланирована выставка, на которой производители представят наработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.

Организатором мероприятия традиционно выступает государственная компания «Автодор».

Форум состоится в Pullman Sochi Centre. Мероприятие будет проходить в очном формате. Также будут организованы онлайн-выступления спикеров.

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