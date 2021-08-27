Омбудсмен рассказала о состоянии найденной в Талдоме истощенной девочки

Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников. Об этом рассказала в пятницу, 27 августа, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Девочки находятся в безопасности, ими занимаются органы соцзащиты. Маленькая девочка находится в процессе реабилитации, догоняет ровесников в своем развитии. Я держу дело на контроле», — сообщила Ярославская в беседе с «РИА Новости».

Истощенного ребенка возрастом шести лет сотрудники полиции нашли в одном из домов в Московской области в марте. Патрулируя местность, полицейские обнаружили подозрительного мужчину, который пытался скрыться от них, проникнув в окно одного из домов в Талдомском городском округе. Войдя за ним в здание, они обнаружили антисанитарные условия для жизни и истощенную девочку, которую доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки выяснилось, что мать отдала дочь на воспитание знакомому пенсионеру. Она объяснила свой поступок плохим поведением ребенка. Кроме того, у женщины также есть еще одна — 12-летняя дочь. Обе девочки в настоящий момент находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями.

Мать девочки суд приговорил к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, передает РЕН ТВ. Москвичку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), добавляет Regnum.