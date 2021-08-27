Прямой эфир
Мир
На месте взрывов в Кабуле усилили меры безопасности
Пресс-релизы
В Сочи пройдет посвященный инновациям международный форум
Спорт
Умер экс-футболист «Манчестер Сити» Уильямсон
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 170
Общество
Шойгу получил звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства
Армия
Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект
Мир
Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море
Мир
Лавров заявил о координации действий с союзниками по ОДКБ и ШОС по Афганистану
Экономика
В России в июле вырос спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рублей

Омбудсмен рассказала о состоянии найденной в Талдоме истощенной девочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников. Об этом рассказала в пятницу, 27 августа, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Трудное детство: какие игрушки опасны для ребенка
Педиатры призывают настороженно относиться к неокубам, игрушкам с ворсом и магнитам

«Девочки находятся в безопасности, ими занимаются органы соцзащиты. Маленькая девочка находится в процессе реабилитации, догоняет ровесников в своем развитии. Я держу дело на контроле», — сообщила Ярославская в беседе с «РИА Новости».

Истощенного ребенка возрастом шести лет сотрудники полиции нашли в одном из домов в Московской области в марте. Патрулируя местность, полицейские обнаружили подозрительного мужчину, который пытался скрыться от них, проникнув в окно одного из домов в Талдомском городском округе. Войдя за ним в здание, они обнаружили антисанитарные условия для жизни и истощенную девочку, которую доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки выяснилось, что мать отдала дочь на воспитание знакомому пенсионеру. Она объяснила свой поступок плохим поведением ребенка. Кроме того, у женщины также есть еще одна — 12-летняя дочь. Обе девочки в настоящий момент находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями.

Мать девочки суд приговорил к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, передает РЕН ТВ. Москвичку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), добавляет Regnum.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021