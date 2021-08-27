Готовность Крыма к отопительному сезону оценили в 70%

Подготовку к отопительному сезону в муниципалитетах Крыма завершили примерно на 70%. Об этом сообщил начальник управления инженерной инфраструктуры ЖКХ Роман Восколупов.

На текущий момент работы по подготовке к отопительному сезону ускорены. Работы в объектах здравоохранения выполнены на 50%. Высокая степень готовности отмечается в объектах образования. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

«Что касается муниципалитетов, особенно по подготовке многоквартирных жилых домов, есть у нас передовики, которые более 90% обработали и подписали акты, но есть и такие муниципалитеты, которые в стадии готовности только 30–40%», — сказал Восколупов.

В Армянске готовность жилых домов составляет 90%, в Советском и Красноперекопском районах — 77%. В Ленинском районе объекты подготовлены на 94%, в Первомайском — на 90%. К отстающим относят Симферопольский и Красногвардейский районы, где готовность к зиме составляет около 40%. Власти муниципалитетов подготовили графики с учетом ликвидации отставания.