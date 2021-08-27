Умер экс-футболист «Манчестер Сити» Уильямсон

Ушел из жизни бывший игрок английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Джонни Уильямсон. Ему было 92 года. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба ФК в Twitter.

«Мы с прискорбием сообщаем, что бывший нападающий «Манчестер Сити» Джонни Уильямсон скончался в возрасте 92 лет. Все в клубе хотели бы передать свои мысли и наилучшие пожелания семье и друзьям Джонни в это трудное время», — говорится в сообщении.

Причина смерти футболиста не уточняется.

Уильямсон родился 8 мая 1929 года. В начале 1950-х он стал игроком «Манчестер Сити». В сезоне-1953/54 вместе с Билли Спердлом игрок стал лучшим бомбардиром клуба.

Ранее, 15 августа, чемпион мира и Европы по футболу немец Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он вошел в историю клуба, забив 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также стал легендой сборной Германии, забив 68 мячей в 62 матчах.