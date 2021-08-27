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Great Wall представит на автосалоне ретрокар под маркой Wey

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Автомобилестроительная компания Great Wall Motors представит на автосалоне в китайском Чэнду ретрокар Wey Retro SUV, пишет 27 августа портал «Авторевю».

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Компания открыла производство ретроавтомобилей после того, как разработками занялся британец Фил Симмонс. Он был известен как дизайнер экстерьера в компании Land Rover, но в 2018 году переехал в Китай и занял должность шеф-дизайнера фирмы Haval, а позже в его ведение попали и другие марки компании Great Wall.

В настоящий момент линейка ретромашин ограничивается созданием концепт-каров, таких как седан Great Wall Chaopai и стилизованная под немейкий «жук» Ora Punk Cat. Новый выставочный автомобиль будет выпущен под маркой Wey, которую компания использует для самых передовых и дорогих кроссоверов.

Wey Retro SUV представляет собой образец автомобильной неоклассики, сделанной в стиле конца 40-х годов прошлого века. Конкретного прототипа автомобиль не имеет, так как в основу его дизайна легли элементы многих машин и американского, и европейского производства. Концепт оснащен светодиодной оптикой, а в салоне установлены сразу три экрана на передней панели. Также автомобиль отличают богатая отделка и современное оснащение.

Отличительной особенностью новинки является непропорционально широкий и массивный для машин 1940-х годов капот. Такой чертой автомобиль наделили вследствие унификации концепта с серийными кроссоверами Wey, которые имеют платформу с поперечным расположением бензинового двигателя и передним приводом. Работу двигателя обеспечивает гибридная силовая установка.

Ранее в этот же день Jaguar Land Rover объявил о начале приема заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года, включая спецверсию Auric Edition. Цены на новинку начинаются от 4 817 000 рублей.

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