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Открытие крематория отложили до конца октября в Томске

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Открытие крематория перенесли на конец октября в Томске. Инвестор ожидает поставку оборудования из Чехии, которая задерживается в связи с пандемией.

Под новый крематорий и колумбарий власти Томска выделили территорию площадью 334 тыс. кв. м на кладбище в деревне Воронино. Изначально предполагалось, что учреждение начнет работу в августе-сентябре. Договор на аренду заключен с компанией «СпецРитуалТомск» на семь лет. Об этом сообщает РИА «Томск».

В крематории планируют использовать печи чешского производителя. Так как поставка задерживается, договор с инвестором продлен до конца октября. На следующей неделе строительные работы будут завершены, после чего специалисты приступят к прокладке смежных коммуникаций. Также в сентябре будет проведено благоустройство и построена парковка до 200 машино-мест.

Проект предполагает наличие двух прощальных залов, магазина, столовой и кухни для прощальных обедов.

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