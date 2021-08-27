Маршрутный автобус загорелся в Воронеже

Маршрутный автобус загорелся на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщают в соцсетях очевидцы.

Местные жители также делятся в Сети видео, на котором запечатлен охваченный пламенем автобус. Согласно комментариям к посту в Instagram «Мой и твой Воронеж», загорелся автобус, следовавший по маршруту № 90.

Других подробностей пока не сообщается.

12 августа в Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе. Как сообщалось, пострадали 24 человека, около 20 попали в больницы.

В качестве основной причины случившегося рассматривают версию о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускало, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.