Похолодание до +1 градуса прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют похолодание до +1 градуса в начале осени в Приморском крае. Однако последние дни лета отметятся теплой погодой.

Согласно прогнозам, 30 августа на севере Приморья ожидаются небольшие дожди. В ночные часы температура составит +6…+13 градусов, на побережье до +18 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до +20…+28 градусов. 31 августа осадки не ожидаются. Температура в среднем снизится на 1–3 градуса. Об этом пишет VostokMedia.

Погодные условия изменятся к 1 сентября. Под действием антициклона ожидается похолодание до +1…+10 градусов.

Во Владивостоке ожидается солнечная погода с умеренным ветром. Дневные температуры составят +22…+25 градусов.