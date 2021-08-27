Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 августа, выступил за присутствие блока НАТО в Черном море. Такое заявление украинский лидер сделал на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии.

«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО», — заявил он.

Зеленский также заявил, что вокруг Украины нарастают военные угрозы и Белоруссия якобы также сейчас выступает «дополнительным плацдармом» для них.

«Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы», — заявил Зеленский.

По его словам, он предложил властям Молдовы и Румынии присоединиться к украинской инициативе по усилению военно-морского взаимодействия в черноморском регионе.

В настоящим момент Зеленский, а также президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда находятся в Кишиневе по приглашению главы Молдовы Майи Санду. Лидеры принимают участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

16 августа депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук сообщила, что Украина приняла два базовых закона в сфере безопасности из пяти, необходимых для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Она уточнила, что подобные законы были сформулированы альянсом и касаются реформ оборонных закупок, разведки, Службы безопасности Украины (СБУ), государственной тайны и гражданского демократического контроля.

11 августа президент Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до конца 2025 года. Документ направлен на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса страны на членство в НАТО.

В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.