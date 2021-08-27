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Два человека погибли при пожаре в Якутии

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Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Якутии. Огонь охватил площадь около 30 кв. м.

Возгорание произошло рано утром 27 августа в поселке Серебряный Бор в Нерюнгринском районе. По данным пожарно-спасательной службы, открытым огнем горела квартира на первом этаже трехэтажного здания. Из подъезда эвакуировали семь человек, об этом сообщает ИА SakhaNews.

В ходе тушения обнаружены тела двух человек. Специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб. В тушении пожара участвовали 15 человек и пять единиц техники.

В Екатеринбурге в ночь на 27 августа загорелась одна из квартир многоквартирного дома. В помещении обнаружены тела мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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