Новый очаг АЧС обнаружили в Амурской области

Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили в селе Большая Сазанка в Амурской области. В угрожаемой зоне находятся семь сел.

На территории введен карантин. Все свиньи в угрожаемой зоне подлежат изъятию из хозяйств и убою под контролем специалистов государственной ветеринарной службы. Об этом пишет Амурская служба новостей. В угрожаемую зону, помимо Большой Сазанки, вошли села Воронжа, Озерной, Арга и Ключики в Серышевском районе, а также Малая Сазанка и Новгородка в Свободненском районе.

Известно, что в Малой Сазанке свиней в личных подсобных хозяйствах нет. Изъятие животных будут производить в Новгородке.

Всего в 2019–2020 годах в регионе зафиксировали 58 вспышек АЧС, семь очагов заболевания находились в дикой фауне. В последний раз заболевание выявили в начале августа в Бурейском районе.