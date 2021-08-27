Помещения для новых рентген-аппаратов подготовят в Мурманской области

Больше 10 млн рублей направят на подготовку помещений и установку оборудования в медицинских учреждениях Мурманской области. В поликлинике и двух больницах появятся новые рентген-аппараты.

По данным министерства здравоохранения, капитальный ремонт ведется в Мурманской городской поликлинике № 1, детской клинической больнице, а также Кандалакшской центральной районной больнице. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Помещения подготовят в соответствии с техническими требованиями, новая техника уже закуплена.

Решение о приобретении рентгенографа для Кандалакшской больницы было принято после визита главы региона.

В Московской области в течение пяти лет планируют заменить 276 единиц устаревшего медицинского оборудования. В 2021 году на закупку техники выделили 7,5 млрд рублей.