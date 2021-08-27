РЕН ТВ — самый популярный источник информации для пользователей ОК в июле

Телеканал РЕН ТВ в июле стал самым цитируемым источником в популярной социальной сети «Одноклассники», — следует из совместного рейтинга соцсети и компании «Медиалогия». Охват публикаций телеканала в ОК в июне составил 207,6 тыс. Вторую и третью строчки рейтинга получили «РИА Новости» (206,3 тыс.) и «Московский Комсомолец» (68,7 тыс.)

В ТОП тем июня попали материалы РЕН ТВ о режиме ЧС в шести муниципалитетах Кубани, школьнице, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, 80-летии легендарной «Катюши» и другие.

В основе методики составления рейтинга — анализ ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, и отметок «Класс!». В рейтинге учитывается только новостной контент от общественно-политических СМИ и не рассматриваются ссылки на материалы отраслевых медиа (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы).

РЕН ТВ – один из крупнейших частных национальных телеканалов. Сеть телеканала РЕН ТВ объединяет 1137 независимых эфирных и кабельных компаний в России, странах СНГ и Балтии. РЕН ТВ по России в целом ежедневно смотрит 27 млн. человек, что составляет около 20% от всего населения страны