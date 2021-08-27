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Избитая сиделкой пенсионерка умерла в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге скончалась 95-летняя женщина, которую в начале августа избила сиделка от частной организации. Об этом сообщила внучка погибшей, пожелавшая остаться анонимной.

«В ночь на 5 августа сиделка нанесла моей бабушке многочисленные побои. 26 августа в 11:20 бабушка умерла», — рассказала собеседница ИА «Ура.ру». Сиделка пинала женщину и таскала ее за волосы из-за того, что пенсионерка просила измерить давление. Всё тело потерпевшей было покрыто синяками. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, смерть старушки наступила из-за болезни сердца.

В марте суд Санкт-Петербурга арестовал 25-летнюю модель, подозреваемую в избиении собственной бабушки. По версии следствия, девушка, которая, предположительно, была пьяна, несколько раз ударила по голове 81-летнюю родственницу, а потом сама позвонила в больницу, заявив, что пенсионерка упала и повредила глаз. Пострадавшую, которая оказалась профессором и доктором медицинских наук, доставили в больницу в тяжелом состоянии, где у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

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