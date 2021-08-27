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В Кремле пояснили необходимость закона о СМИ-иноагентах в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 августа, комментируя обращение ряда журналистов к руководству страны, а также российскому лидеру Владимиру Путину, в котором они потребовали перестать включать в реестры иноагентов и нежелательных организаций СМИ и их представителей.

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Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующий закон о СМИ-иноагентах необходим стране, так как в любом случае происходят попытки вмешательства в ее внутренние дела из-за границы, при этом используются как СМИ и журналисты, так и НКО.

Песков отметил, что руководство страны видело обращение журналистов и не согласно с примененной в нем формулировкой «преследование», так как речь идет об исполнении закона. Он подчеркнул, что вышеуказанный закон должен быть в России и будет, при это он отметил, что несогласие представителей СМИ с несовершенным, по их мнению, правопременением, нужно конструктивно обсуждать.

При этом в первую очередь, как указал Песков такие обсуждения должны пройти внутри «журналистского цеха», а уже потом с властями, пишет «Газета.ру».

20 августа стал известно, что телеканал «Дождь» признан СМИ-иноагентом. Кроме того, в реестр также вошли юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, и семь журналистов. В Минюсте РФ спустя четыре дня объяснили включение телеканала в данный реестр. Так, в ведомстве, сославшись на данные Роскомнадзора, уточнили, что «Дождь» получил €130 тыс. от Евросоюза за освещение отношений между ЕС и Россией, а также опосредованно финансировался из-за рубежа.

Закон, предусматривающий введение штрафов за нелегальное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки, Путин утвердил в конце апреля.

В конце прошлого года российский лидер подписал закон, согласно которому, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность признаются иностранными агентами.

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