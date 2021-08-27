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В Москве задержали таксиста по подозрению в краже у пассажира имущества и денег

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В Москве полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в краже у пассажира сумки с ноутбуком, документами и деньгами. Об этом в пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили в пятницу, 27 августа.

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Мужчина обнаружил пропажу своей сумки, в которой находились ноутбук, документы и денежные средства, когда вышел из автомобиля.

«Ущерб составил более 1,4 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний приезжий — водитель такси», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Стражи порядка установили, что, возвращаясь домой в вечернее время на автомобиле такси, заявитель забыл в салоне свою сумку, пропажу которой обнаружил не сразу. При этом водитель, вместо того чтобы вернуть забытое, распорядился им по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант арестован. Расследование продолжается.

Ранее в пятницу водитель такси сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы, после чего скрылся, правоохранительные органы ведут его поиски, пишет «Москва 24».

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